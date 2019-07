Kõlvarti sõnul aitavad EKRE ja Isamaa Eestis venekeelset haridust säilitada, Isamaa esimees on vastupidisel seisukohal

Loomulikult võib praegune valitsuskoalitsioon esile kutsuda valijate pahameelt, kusjuures mitte ainult venekeelsete inimeste oma. Ja otsus jagada erakonnaga vastutust sellise koalitsiooni loomise eest polnud mulle kerge. Põhiliseks kaalukeeleks selle otsuse tegemisel oli arusaamine, et see oli ainus võimalus säilitada Eestis venekeelne kooliharidus. Rõhutan – ainus võimalus! Kui oleksime moodustanud koalitsiooni Reformierakonnaga, või mis veel hullem, jäänud opositsiooni, oleks vene koolide säilimise tõenäosus olnud nullilähedane,» rääkis Kõlvart.

«Kas panite tähele, et üks esimesi seaduseelnõusid, mille reformierakondlased riigikogus esitasid, puudutas just kõigi koolide kiiremas korras eestikeelseks muutmist. Mina olen alati seisnud ja seisan ka edaspidi selle eest, et venekeelne haridus säiliks,» lisas ta.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles Kõlvarti intervjuud kommenteerides, et Kõlvart teadlikult eksitab oma avaldusega Eesti inimesi.

Seedri sõnul pole selles kahtlustki, et Eesti läheb täielikult üle eestikeelsele haridussüsteemile. «Isamaa on seadnud eesmärgiks ülemineku täielikult eestikeelsele õppele ning see on ka tänase valitsuskoalitsiooni kindel kavatsus. Asjatundjatel tuleb anda hinnang, mis aja jooksul see reaalselt võimalik on aga üleminek eestikeelsele haridusele toimub niikuinii. Vastasel juhul poleks Isamaa sellise valitsusliiduga üldse liitunud,» kinnitas Seeder.

«Mihhail Kõlvart on aastaid üritanud pidurdada eestikeelsele õppele üleminekut Tallinnas. Pealinnas, kus Keskerakond naudib ainuvõimu, oli see võimalik. Kuid riigi tasemel Isamaa sellisel asjal kindlasti juhtuda ei lase. Koalitsioonilepingus, mille koostamisel osales ka Mihhail Kõlvart, on kirjas selge eesmärk, et kõik koolilõpetajad valdaksid tulevikus heal tasemel eesti keelt,» lisas Seeder.