Telliskivis tulistatud kuul lendas Saksamaale välja

Teada on, et Münchenist pärit neljaliikmelisel perel oli Eestis kaasas üks suur kohver, kaks väiksemat kotti ja üks seljakott. Millisesse neist Tallinnas palavikuliselt taga otsitud kuul lõpuks pidama jäi, teavad vaid sakslased ise. Kuul kui Eesti politseile väga vajalik asitõend on Baieri liidumaa politsei valduses ja läheb nüüd kasutuks muutununa sealsamas ka hävitamisele.