Fotod ja video: Põhja-Tallinnas oli kuulda plahvatust, suurt tossupilve on näha ka lauluväljakult

«Praegu on teada, et tegemist on tööstushoonega, mis esialgse info kohaselt kasutuseta. Põlevad sõiduautod hoone sees. See on kogu info, mis hetkel teada. Suurte jõududega reageerisime. Sealt tuli tumedat suitsu, see tekitas küsimusi,» ütles pressiesindaja Jane Gridossov kell 21.27 Postimehele.