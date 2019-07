Elmar Vaher pääses napilt Vakra ja Kovalenko saatusest

Näiteks oli Reiska sõnul komisjoni jaoks üks oluline argument see, et viideteta tekst oli magistritöö «Ohutõrje õiguslik regulatsioon põhiseaduslikku korda ähvardava ohu korral» teoreetilises peatükis, mitte autori tehtud järelduste osas.

«Küsimus oli ka selles, kui suur on autori osa ja kui suur on see, mida ta on ebakorrektselt viidanud. Autori osa oli ülekaalukalt suurem. Intellektuaalomandi väärkasutust oli väga väikeses ulatuses,» rääkis Reiska.