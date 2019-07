Vooglaid nõuab Indrek Tarandilt tagasi 2000 eurot

Pärast seda, kui SAPTK kandis paljude inimeste annetustest laekunud summa 2000 eurot 23. mail Tarandile üle, teatas tema advokaat 27. mail Riebergi ja Osa esindajale, et Tarand ei nõustu sellisel moel lepitusmenetluse kokkuleppe täitmisega ning nõuab, et Rieberg ja Osa kannaksid mõlemad isiklikult selle summa tema arvele üle. Ühtlasi lubas Tarand SAPTK-i poolt talle üle kantud summa tagasi kanda.

«Paraku tõestab Tarand taas kord, et ta on kõike muud kui härrasmees. Ei saa pidada vähimalgi määral soliidseks ei seda, et ta lükkas SAPTK poolt Osa ja Riebergi nimel tehtud ülekande kiuslikult tagasi, ega ka seda, et ta ei ole rohkem kui kuu aja jooksul raha SAPTKle tagasi kandnud, olgugi et juba maikuus lubas ta seda teha. Niimoodi käituvad sulid, mitte rahvaesindajad,» ütles Vooglaid.