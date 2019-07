Raske avarii Harjumaal: kokku põrkasid buss ja veoauto, 22 inimest sai vigastada

Kui politsei teatas, et esialgsetel andmetel on vigastatuid 20, siis päästeameti viimastel andmetel toimetas kiirabi sündmuskohalt haiglasse 22 inimest.

Õnnetusse sattunud Atko buss sõitis liinil 128 ja oli teel Tallinnast välja Klooga suunas. Bussiga kokku põrganud veoauto on Leedu numbrimärkidega. Õnnetuspaik on kohas kust just on lõppenud kiirusepiirang 70 km/h.