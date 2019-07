Maaeluministeerium avaldas lõpuks, kui palju on lapsel ohutu puuvilju süüa

Riigikontroll arvutas toona veterinaar- ja toiduametilt saadud arvutusvalemi abil välja, et ka Euroopa Liidu lubatud piirnormi sisse jäävad taimemürkide kogused võivad tundlikumate gruppide nagu laste ja rasedate jaoks olla liiga palju. Tegemist oli aga üldistatud arvutuskäiguga, mis näitab ohutu koguse tarbimist juhul, kui inimene tarbiks nimetatud koguseid terve elu jooksul iga päev, mistõttu ei pea maaeluministeerium seda täpseks.

«Ühe korraga või päeva jooksul söödavatest kogustest ei ole arvutustel ADI (vastuvõetav/talutav ööpäevane kogus) kasutamine õige, sest ADI määramisel on võetud arvesse teoreetilist võimalust, et inimene tarbib toiduga sellise koguse toimeainet iga päev terve elu jooksul. Ühe korraga või päeva jooksul söödava koguse arvutamisel tuleb lähtuda ARfDst (akuutne standarddoos),» selgitas maaeluministeeriumi pressiesindaja Indrek Hirs.

Üks ehmatavamaid näiteid oli auditis see, kust selgus, et kui 20 kilogrammi kaaluv laps sööb mandariine, mis sisaldavad Euroopa Liidus maksimaalselt lubatud kogust kloorpürifossi, siis tohiks ta neid süüa igapäevaselt vaid 13 grammi ehk umbes kaks-kolm viilu.

«Tõenäolisema tarbijariski hindamisel (s.t täpsemates arvutusvalemites) võetakse lisaks aine sisaldusele tootes ning tarbitavale kogusele arvesse täiendavaid aspekte, näiteks seda, et viljad töödeldakse või kooritakse,» seisab toiduohutuse osakonna ühise töö tulemusena koostatud selgituses.

Seejuures tuleb ministeeriumi hinnangul aga arvestada, et arvutusvalemisse lisatavad faktorid ei ole universaalsed ehk ühesugused kõigi toimeainete või viljade jaoks.

«Üldise arvutusvalemi järgi võiks näiteks 20 kilogrammi kaaluv laps süüa ööpäevas vaid 67 grammi mandariine, mis sisaldavad maksimaalses lubatavas koguses kloorpürifossi (eeldusel, et ta ei saa seda ainet lisaks mõnest muust toiduainest). Täpsema arvutusvalemi järgi (ehk täiendavalt töötlemisfaktori ja varieeruvust arvestades) saame aga tulemuseks 1,11 kilogrammi kooritud mandariine,» tõi osakond näite.

Teisena on välja toodud banaanid, mis sisaldavad maksimaalses lubatavas koguses tiabendasooli, mida 20 kilogrammi kaaluv laps võiks üldise arvutusvalemi järgi süüa ööpäevas 333 grammi. Töötlemisfaktori ja varieeruvuse täiendaval arvestamisel selgus, et lapsele on ohutu süüa 3,7 kilogrammi kooritud banaani.