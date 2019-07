Tallinna Ülikool ootab Mart Helmelt selgitusi

«Mina ei kritiseeri õpetajaid, mina ei kritiseeri tõsiseid teadlasi. Mina kritiseerin seda propagandaasutust, mis on lasknud õpetamise taseme teatud valdkondades, teatud aladel allapoole igasugust arvestust»

Palume Teil esitada konkreetsed Tallinna Ülikooli õppekavad, milles õpetamise tase on allapoole igasugust arvestust ning tõendid, millel sellised hinnangud põhinevad. Tallinna Ülikool, nagu ka kõik teised Eesti ülikoolid, peab õppetöö läbiviimiseks omama õpetamise õigust. Omame õpetamise õigust kõigis õppekavagruppides, milles me õpet läbi viime ja õppekavasid hinnatakse regulaarselt sõltumatute rahvusvaheliste ekspertide poolt. Ülikoolide õppekvaliteedi hindamist viib läbi Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur. Samuti on Tallinna Ülikool läbinud positiivselt teaduse evalveerimise, mida korraldab Eesti Teadusagentuur. Eelnevast tulenevalt vastab Tallinna Ülikooli kõikide õppekavade kvaliteet seatud nõuetele.