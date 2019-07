Nolan sai Laagna teel filmimiseks veel kaks päeva

Kuna üldine liikluskoormus linna teedel on juuli lõpus tavalisest madalam, on filmivõteteks täiendava aja võimaldamine kolmapäeval ja neljapäeval mõeldav samadel põhimõtetel kui eelnenud kahel nädalal – seega kuni kella 10 võimaldatakse sõidukitel Lasnamäelt kesklinna pääseda ning pärast kella 15.30 vastassuunas liikuda.

Kogemus näitas, et linnavalitsuse otsus keelduda Laagna tee täielikust sulgemisest kolmeks neljaks nädalaks, nii nagu Hollywoodi filmitootjad esialgu soovisid, oli õige, vahendas pressiteenistus. Samuti leiti, et võtted olid hästi organiseeritud ning filmitegijad reageerisid operatiivselt kõigile linna tähelepanekutele ja märkustele.

«Siiski ei õnnestunud filmitegijatel neile võimaldatud võtteperioodiga kõike lõpuni viia. Linn on huvitatud, et need filmivõtted saaks teoks võimalikult kiiresti ning linnakodanike elu läheks tavalistesse rööbastesse. Seepärast on mõistlik võimaldada projekti jätkamiseks täiendavad kaks päeva,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart.