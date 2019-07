«Me oleme ilmselt Eesti kõige kiiremini arenev muuseum. Kasvõi juba sellepärast, et need asjad, mida me kogume, on väga suured. Neid riiulile panna ei saa ja tänaseks on muuseum laienenud juba kaheksale hektarile,» rääkis maanteemuuseumi juhataja Kadri Valner. Muuseum on ühtlasi ka Ida-Euroopa teedevaldkonna muuseumide seas suurim. «Norra teedemuuseumis on ka kaevandusmasinad ja seetõttu on see meist suurem, muidu oleksime meie Euroopa kõige-kõige,» lisas Valner.