«Mind alandati»: naine kooriti Eesti piiril täiesti paljaks

Te olete riigipiiril, saabute Eestisse tagasi. Nagu öeldakse, kedagi te ei puutu, sõidate bussis või väljute lennukist ja kuulate näiteks muusikat. Kuid äkki reageerib teie suhtes teenistuskoer, kes on välja õpetatud otsima narkootikume. Ent meelemürke teil ei ole ja mitte keegi pole neid teile ka sokutanud. Siis paluvad tollitöötajad teil minna läbiotsimisruumi ja võtta end alasti. Millised õigused on teil ja millised maksu- ja tolliameti töötajatel?

Dajana Zagorskaja sõitis kaugliinibussis Peterburist koju Eestisse. Oli juba kesköö. «Vene piiri läbisime probleemideta, läbisin ka turvavärava ja koer kontrollis mind,» rääkis Dajana portaalile Rus.Postimees.

Seevastu Eesti poolel toimunud kontrollis hakkas reisija vastu huvi tundma teenistuskoer ning Dajanal paluti minna läbiotsimisruumi.

«Juba ruumis kaotas koer minu vastu huvi. Kontrolliti kotti, mis rippus mul õlal ning seejärel viidi mind teise ruumi, kus kontrolliti portfelli, siis viidi tagasi esimesse tuppa ja sunniti täielikult lahti riietuma ning võtma isegi pesu seljast,» rääkis Dajana.

Dajana märgib, et teda otsisid läbi naised, kuid sellele vaatamata polnud protseduur vähem alandav.

«Minult küsiti, ega ma pole midagi tarvitanud ja «ei»-vastuse peale küsiti uuesti, kas olen ikka kindel. Minu arvates andsid tollitöötajad mõista, et olen midagi tarvitanud või et mul on kindlasti narkootikume, kuid nad ei suuda neid leida. Nad isegi koukisid portfelli nurkadest kokku croissantist järele jäänud puru ning pärisid, mis see on. Olin jahmunud ja segaduses. Mingil hetkel, kui mind aeglaselt lahti riietati ja ma paljajalu kahel A4 paberilehel seisin, olin sellises seisundis, et valmistusin alateadlikult selleks, et kohe tuuakse kusagilt kilo mingit ainet ja ma ei suuda midagi tõestada.»

Lõpuks narkootikume ei leitudki. «Üks töötaja ütles eesti keeles kolleegile, et ta ei viitsi öösel narkotesti teha. Minu ees ei vabandatud, mingit protokolli läbiotsimisest mulle ei antud. Mind lihtsalt saadeti tagasi bussi, hea seegi, et see ilma minuta ära ei sõitnud,» meenutas Dajana.

Dajana, kes käib seoses õpingute ja tööga mitu korda aastas Venemaal, muretseb nüüd, et selle intsidendi tõttu on ametnikud edaspidi piiri ületamisel tema suhtes tähelepanelikumad ja hakkavad teda alati kontrollima.

Tollitöötajad: eesmärk on kaitsta ühiskonda

«Tollikontrollide läbiviimine on üheks peamiseks eelduseks, et maksu- ja tolliamet saaks täita oma ülesannet kaitsta majandust ja ühiskonda ning tõkestada ohtlike ja keelatud esemete riiki sisenemist/väljumist. Tollikontrollid on seetõttu meie töö rutiinne ja hädavajalik osa,» ütles MTA tolliosakonna Ida tollipunkti juhataja Voldemar Linno.

Antud juhtumit ametnikud kommenteerida ei saanud, seepärast selgitas Linno tollitöötajate reegleid ja põhimõtteid.

Kas on õigus paluda inimesel lahti riietuda?

Tolliseaduse alusel on tolliametnikul õigus teha kindlaks ega reisijaga ei ole kaasas deklareerimisele kuuluvat, kuid tollile esitamata, samuti keeldude või piirangutega seotud kaupa. Lähtuvalt korrakaitseseadusest on tolliametnikel õigus läbi vaadata isiku, kui on alust arvata, et isik kannab endaga kaasas asja või ainet, mille võib võtta seaduse alusel hoiule, hõivata või konfiskeerida. Läbivaatuse teeb reisijaga samast soost tolliametnik.

Kas läbivaatuse ruumi Narva piirpunktis ja teistes piirpunktides on paigaldatud kaamerad?

Kaameratega on varustatud ainult pagasi läbivaatuse ruumid, isiku läbivaatuse protsessi ei salvestata.

Kas see juhtum oli registreeritud?

Juhul, kui on tehtud reisija läbivaatus (kontrollitakse kõik riided ja keha), siis akt on kohustuslik. Kui toimub kompamine (ehk nn turvakontroll), siis akt koostatakse ainult avastuse puhul või reisija nõudmisel.

Kas nad pidid protokolli või mingi teise dokumendi inimesele väljastama?

Piiriületajale väljastatakse vajalikud dokumendid kõikide piiril teostatud kontrollide kohta.

Kas töötajad peavad narkootikumi testi sooritama?

Näiteks olukorras, kus tollikoer markeerib võimaliku keelatud aine leiu, kuid kahtlast ainet ei avastata, siis ei ole võimalik ka millegi osas narkotesti teha. Narkotest tehakse reisijale PPA poolt, kui on vaja tuvastada narkojoove.

Näiteks kui tulevikus sama inimene taas tuleb Eestisse Narva piiripunkti kaudu, kas MTA töötajad võivad näha, et selle isikuga oli selline juhtum? Ja kas eelmise juhtumi tõttu võiks see isik taas tekitada MTA töötajates kahtlust?