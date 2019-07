Õhtune aerulaua matk merel lõppes päästeoperatsiooniga

«Olin ka ise selles grupis, kes eile õhtul supimatkal käis. Kui me alustasime kell 21, siis tuul polnud veel nii tugev, aga kui keerasime tagasi, siis olid lained päris kõrged ja tuul kaks korda tugevam,» meenutas matkal viibinud Maksim Ovtšinnikov.

Ovtšinnikov läks aerulauamatkale koos sünnipäeva tähistava 16-aastase õe ja samaealise sõbrannaga. «Nende jaoks oli tuul liiga tugev, et ise tagasi jõuda,» kirjutas ta Kakumäe Facebooki grupis.

Ta kirjeldas, et nende grupis mõistis esimesena olukorra tõsidust üks mees, kes istus oma aerulaua peale ja hakkas täiest kõrist karjuma.

«Ma esialgu mõtlesin, kuidas saaksin teisi aidata, aga pärast sain aru, et ainuke asi, mida teha saan, on üritada tagasi rannale jõuda ning päästjatele helistada,» sõnas Ovtšinnikov ja lisas, et kuigi ta on heas füüsilises vormis, oli tagasitee talle raske.

Põhja prefektuuri merepääste- ja patrulligrupi piirivalve välijuht Armin Puust kinnitas, et eile kella 23.10 paiku sai merevalvekeskus teate, et Kakumäe lahel on umbes kahe kilomeetri kaugusel rannast merehädas aerusurfi (SUP) sõitjad, kellest ühel oli ka murdnud aer. Samuti oli teada, et mõned sõitjatest ei kasutanud ohutusveste.

«Sündmusele reageerisid Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) kaater, politseipatrull ja Päästeamet. Otsingutele kaastati ka PPA lennusalga kopter, millega on võimalik kiiresti õhust otsinguid teostada,» sõnas Puust.

Kohapeal selgus, et merel olnud 12 SUP lauaga sõitjatest olid kümme iseseisvalt kaldale jõudnud.

Matkal osalenud Ovtšinnikov kritiseeris, et enne merele minekut ei pannud keegi korraldajatest osalejate nimesid kirja ega arvutatud ka kokku, kui palju inimesi lõpuks merele läks.

«Sellepärast pidid päästjad eile helikopterit ja mitut paati kasutama, et veenduda, et kõik inimesed on tagasi jõudnud ning vees ei ole enam kedagi,» sõnas ta. Ovtšinnikov usub, et ilmselt said instruktorid lõpuks osalejate arvu teada tänu sellele, et loeti üle, mitu aerulaua komplekti välja sai laenutatud. Selleks hetkeks oli PPA lennusalga kopter merel inimesi otsides juba mitu tiiru teinud, kuigi kõik inimesed olid juba kaldal.

Puust kinnitas, et lõpuks vajasid merelt maismaale liikumisel abi kaks sõitjat ning abi osutasid paadiga surfiklubi enda instruktorid. Küll aga kritiseeris Puust nii hilja õhtul merele minekut.

«Päev oli eile kuum ja tuulevaikne. Õhtul aga ilmastikuolud muutusid ja umbes kella 21 paiku tõusis tuul ning merel tekkis lainetus. Samuti oli sellel ajal väljas juba küllaltki pime ja seetõttu nähtavus halvenes,» kirjeldas ta.

Puust lisas, et aerulauad on erinevas suuruses ja materjalist ning peamiselt kasutatakse täispuhutavaid aerulaudu, mis võivad vees ka katki minna. «Kindlasti ei ole mõistlik minna selliste ujuvvahenditega merele pimedal ajal,» toonitas ta.

Kõik oli kontrolli all

Kakumäe surfiklubi treeneri Margus Otsa sõnul mingit intsidenti tegelikult ei olnud. «Inimesed hädas ei olnud, kõik oli kontrolli all,» sõnas ta ja lisas, et päästjad kutsus appi keegi matkalistest.

Otsa ise merematkal ei olnud, küll aga tuli ta randa kohale veidi hiljem, kui kuulis, et keegi oli päästeametisse helistanud.

«Meil oli kella üheksane päikeseloojangu matk. Õhtuti tekib tavaliselt õrn maabriis (rannikutuul suunaga rannalt merele – toim), aga kuna eile oli väga kuum ilm, siis tekkis veidi tugevam maabriis, mis pikendas randa jõudmist ja matk venis natuke pikemaks,» kirjeldas ta.

Otsa sõnul jõudis enamus inimesi õigel ajal tagasi, aga need, kes nii palju ei jaksanud jäid merele kauemaks.