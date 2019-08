Propastop algatas Sputniku ja Baltnewsi domeenide sulgemise

«Eestis on tegutsemas Russia Today propagandavõrgustiku infokanalid, mis kasutavad täna Eesti rahvusdomeeniga .ee lõppevat veebiaadressi ( baltnews.ee ja sputniknews.ee ). Nende kanalite sisu on suures mahus Eesti suhtes vaenulik,» teatas Propastop.

Propastop lisas, et artiklites tegeletakse Eesti naeruvääristamise, ajaloo ümberkirjutamise, rahvusgruppide vahelise vaenu õhutamise ja pahatahtliku sildistamisega ning et nende infokanalite rahastamine Venemaa valitsuse poolt on selgelt tuvastatav.