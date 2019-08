Lukas: Eesti Keele Instituudi ja keeleinspektsiooni ühendamist ei tule

«Keelepoliitika on Isamaa erakonna prioriteet. Efektiivse järelevalve tagamine Keeleseaduse täitmise üle ning eesti keele uurimisele ja arendamisele suunatud teadustöö peavad omama eristaatust. Parim viis selle tagamiseks on eelnimetatud institutsioonide jätkamine iseseisvalt,» sõnas Lukas.

Samuti ei ole valitsus Lukase kinnitusel langetanud poliitilisi otsuseid nende asutuste liitmise kohta ning seda ei toeta ka haridus- ja teadusministeerium. «Mure ja paanika on seega üleliigsed, et mitte öelda alusetud. Kuid samas on hea, et sellekohaseid küsimusi küsitakse. Kuna põhiseaduse kohaselt on Eesti riik loodud eesti keele ja kultuuri säilimiseks läbi aegade, on teema lai kandepind edasiviiv,» lisas Lukas.