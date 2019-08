Mikser relvastatud reservüksuse loomisest: oleksin väga ettevaatlik

Mikser leiab, et siseminister Mart Helme (EKRE), kes ei suutnud täita valijate ees oma lubadust taastada sõjaväestatud piirivalvestruktuur, üritab nüüd reservüksuse loomisega endale lisapunkte teenida.

«Ma arvan, et sellist paralleelset struktuuri ei ole meil vaja. Ja mitte niivõrd kui endine kaitseminister, vaid kui lihtsalt liberaalset demokraatiat austav ja armastav kodanik, ma oleksin väga ettevaatlik ja isegi murelik,» ütles Mikser ERR-i raadiouudistele .

Mikser märkis, et kõva käe ihalejatest Eesti poliitikud on ajast aega olnud vaimustuses mõttest omada mingisuguseid paralleelseid lojaalseid relvastatud struktuure.

Endine kaitseminister rõhutas, et meil on juba olemas vabal kaitsetahtel põhinev Kaitseliit, kelle roll nii sõja ajal kui rahuaegsete kriiside lahendamisel on täpselt sätestatud. Samuti saavad vajadusel appi tulla abipolitseinikud.