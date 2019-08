Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi saab brigaadikindrali auastme

Riho Ühtegi on üks Kaitseliidu Tartumaa maleva asutajaliikmetest, kus ta 1991. aastal alustas ka oma ohvitserikarjääri.

Alates 2012. aastast on Ühtegi kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse ülem. Oma teenistuse jooksul on kolonel Ühtegi olnud kaitseväe peastaabi ja maaväe staabi luureosakonna ülem, õppejõud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes ning luurepataljoni ülem. Ta on osalenud välisoperatsioonidel Afganistanis ning olnud kaitseatašee Gruusias.