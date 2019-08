Kuvatõmmised: PPAle olid inimeste koondamiseks suunised olemas

Postimehele edastatud kirjadest nähtub, et tegelikult ei keela koondamisi miski, vastupidiselt ministeeriumi väidetele nagu oleks selgelt toonitatud, et tööjõukulude kallale ei tohi minna.

Mais saadetud kirjades ei andnud Lugna suuniseid koondamiste keelamiseks. Vastupidi - need ütlesid, et just personalikulud on üks kokkuhoiu koht.

17. mail saadetud kirjas pole sõnagagi märgitud, et personali ei tohiks kärpida. Kirjas on küll märgitud, et kärpida ei tohiks palku, kuid see ei ole kunagi ka probleem olnud: (suurendamiseks kliki pildile)

Lauri Lugna kiri allasutuste juhtidele. FOTO: Kuvatõmmis

27. mail saadetud kiri ütleb aga selgelt, et just personalikulud on koht, kust peaks kärpeid tegema: (suurendamiseks kliki pildile)

Lauri Lugna 27.05 kiri. FOTO: Kuvatõmmis

Nädal hiljem kolmapäeval kohtusidki ministeeriumi haldusala juhid kantsleri ja teiste tippametnikega iganädalasel koosolekul. Just seal pandi paika kärbete suurus eurodes. Selle järgi pidi PPA kärpima 2020. aasta eelarvest ligi kuus miljonit eurot ning aasta hiljem 8,2 miljonit.

Postimehe teabenõudele saadetud vastuses oli eelnevalt kirjeldatud kirjavahetus ja need summad ka kenasti kirjas. Arvutabeli üles oli lisatud aga veel üks lõik, mille alguses seisis allajoonitult koosolekul vastu võetud «otsus». Selles teatati: «Inimesed on prioriteet: siseturvalisuse töötajate palgad jäävad puutumata ja ettepanekud personali vähendamise osas pigem erand ja saavad olla seotud ainult mingi teenuse sisulise ümberkorraldusega, lihtsalt personali vähendamist mitte planeerida.»

«Otsus» FOTO: Kuvatõmmis

Postimehe täiendavate päringute peale kõnealuse koosoleku protokolli asjus tekkis ministeeriumis aga segadus. Ministeeriumi pressiesindaja teatas, et kõnealune lõik ei pärinegi tegelikult 5. juuni koosolekult, vaid alles 31. juulil toimunud koosolekult, kus arutati juba kärpeettepanekute kommunikatsiooniplaani.

Lõpuks tunnistas ministeeriumi asekantsler Piret Lilleväli Postimehele, et tegelikult ei olnud seda punkti üheski koosoleku protokollis. Ta ütles, et lisas selle ise ajalehele saadetud vastusesse, serveerides seda protokolli osana. Lilleväli põhjendas oma tegu sellega, et töötajate mittekoondamine oli kärpeplaane koostades koosolekul teemaks, lihtsalt protokolli see ei jõudnud.