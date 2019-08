Tõnu Õnnepalu: kodu- ja väliseestlaste elus oli üllatavalt palju sarnast

«See on seal natukene selline seisma jäänud aeg. Aga kasvõi need suvilad on hämmastavalt samasugused kui need suvilad, mida Nõukogude Eestis ehitati, suure vaeva ja hoolega tehti. Tegelikult seal samaoodi tehti ise ja raha oli vähe ja tehti samas hästi armsalt. Või kui vaadata neid albumeid (Kotkajärvel aastakümneid peetud) Metsaülikoolidest, kui vaadata fotosid näiteks 80ndatest, siis kuidagi riidemood ja inimeste olemine on täpselt niisamasugune kui ehitusmaleva kokkutulek või midagi sellist siin sellel ajal.»

«Kuigi need maailmad olid justkui nii eraldatud ja suur raudeesriie oli vahel, aga kuidagi viisi see nii väga palju ei lugenudki,» rääkis Õnnepalu. «Aga see usk oli muidugi kõva, et need on kaks (täiesti erinevat) maailma. Mõlemal pool oli see usk, et sealpool on midagi täiesti teistsugust. Et justkui Väliseestis on kõik tohutult ilusam. Usuti, et seal on vaba maailm. Ja siin oli siis see kohutav õudne maailm.»