Video: tükike Balti ketti sai jälle kokku

«Ega seda mõtet ei olnud, et me ei läheks terve perega. Elasime toona siin suhteliselt lähedal,» meenutas ta. Ehvertite nelja kuu vanused kaksikud olid Balti keti ajal veel vankris ning kaasas oli ka pooleteiseaastane tütreke.

«Tegelikult just laste pärast sai see foto tehtud, sest üritus oli sedavõrd tore ja kuna lapsed sellest hetkest ju midagi ei mäleta, siis mõtlesin, et teen sellise foto. Siis on näha, et ka nemad võtsid sellest üritusest osa,» selgitas Urmas.