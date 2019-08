Diakooniahaigla hospiits jätkab vähemalt aasta lõpuni

Veel kevadel oli õhus võimalus, et diakooniahaigla hospiitsil tuleb raha puudusel uksed sulgeda, kuid nüüdseks on vähemalt aasta lõpuni lahendus olemas, teatas ERR. Diakooniahaigla hospiitsosakonnas on 12 kohta ja see on mõeldud patsientidele, kes on jõudmas elu lõpusirgele.