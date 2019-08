Maardu järves on taas ohutu supelda

Maardu järvest võetud proovides olid näitajad taas korras ja seega on ujumine järves ohutu.

Avalike supluskohtade veekvaliteedi andmetega on võimalik tutvuda jooksvalt terviseameti temaatilisel alalehel aadressil http://vtiav.sm.ee/

Amet jälgib suplusvee kvaliteeti nii kõigis avalikes supluskohtades kui ligi viiekümnes suplusvee seirepunktis, kus varem on asunud supelrand ning kus inimesed on harjunud käima suplemas. Kuigi Maardu järve pole kohalik omavalitsus soovinud ametlikuks supluskohaks muuta, on tegemist populaarse vaba aja veetmise kohaga.