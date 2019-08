Muinastulede ööl saab süüdata virtuaalse lõkke

Mõte lõkete registreerimise ja leidmise äpist oli küpsenud Muinastulede öö eestvedajate peas juba mitu aastat, kui koostöös Navicup-arendajatega see lõpuks loodi. Nüüd on võimalus süüdata oma lõke ka virtuaalselt. Uue äpi autor Asko Berens loodab, et telefonirakendus nakatab ka kooliealisi muinastulede traditsiooniga kaasa tulema ja annab lisaväärtust avalikest lõkkeüritustest teada andjatele. „Telefonirakendusega leiavad inimesed endale huvitavamad ja lähemad lõkked lihtsamini üles. Äpp näitab lühima tee vajaliku lõkkekohani. Telefonirakenduse abil saab lõkkesündmusi ka hinnata ja pildistada ning seda kõike saab igatmoodi internetis jagada,“ seletab Berens.

Varasematel aastatel on Muinastulede öö eestvedaja Mairold Vaiki käest tihti küsitud, et kui oma lõket mere ääres ei süüta või kui ollakse kaldast kaugel, kas siis ei saa sündmusest osa võtta. Vaik seletab, et tegelikult ju saab küll ja seda on varasematel aastatel sisemaal ka tehtud juba. “Mis sest, et ollakse merest kaugel, mõte loeb, lõke loeb ja kaardil lõket registreerides „tuluke“ ju ikka paistab. Sel aastal pole isegi see oluline, kas süüdatakse päris lõke, sest nüüd saab ka virtuaalselt Läänemere tuledeketis osaleda,“ lausub Vaik.

Ta lisab, et virtuaalne lõke on hea abimees näiteks siis, kui rannas olles reaalselt ei ole lõket võimalik süüdata tulematerjali nappuse või riskantse ilma tõttu.

Telefoniäpp on tasuta alla laetav Google Play või Apple Store veebipoest. 26. augustiks on muinastulede veebikaardile teada antud 125 lõkkest, millest 85 on märgitud Eestisse, 14 Soome, 12 Leedu ja sama palju Rootsi randadesse.