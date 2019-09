TTÜ petuskeemi üks niiditõmbajatest avas suu

Postimees kirjutas poolteist nädalat tagasi, kuidas Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) Nurkse avaliku halduse instituut skeemitas Euroopa Liidu projektirahasid teadlastele palkadeks, võltsides selleks ajatabeleid ja töötunde. Toimuvaga juba viis kuud kursis olnud rektor Jaak Aaviksoo vaatas lekitaja infole läbi sõrmede.

Kui Aaviksoo on pressikonverentsidel kohal olnud, siis avalikkuse tähelepanuta on jäänud Nurkse instituudi direktor Erkki Karo, kes keeldus küsimustele vastamisest juba artikli koostamise ajal. Viimased poolteist nädalat on ta korduvatele telefonikõnedele ja e-kirjadele vaatamata ajakirjanikke vältinud.

Lekitaja Keegan McBribe'i sõnul juhtis Erkki Karo skeemi, kuidas täpselt pettusega saadud raha töötajate palkadeks kasutada.

Täna saatis Karo laiali pressiteate, kus teatas, et instituudis pole teadlikku pettust ja korruptsiooni toimunud. «Ülikooli komisjoniga koostöös tuvastatud ülikooli reeglite ja projekti lepingute järgimises tuvastatud puudujäägid vajavad kahtlemata lahendamist,» ütles Karo.

Karo sõnul on probleem tööajatabelite puudumine. Kuidas on võimalik, et mitu TTÜ professorit said palka projektis osalemise eest, milles nad enda sõnutsi ei osalenud, Karo ei selgitanud.

«Projektist maksti teadlastele osa nende põhipalgast teadustöö tegemise eest. Kõigile on projektist makstud töölepinguga kokkulepitud põhitöötasu, mistõttu pole mitte keegi ilma jäänud lubatust ega saanud rohkem, kui ette nähtud,» teatas Karo.

Karo lubas teha koostööd petuskeemi uuriva ülikooli komisjoni, prokuratuuri ja projekti rahastanud Euroopa Komisjoniga. «Et kontrollida üle kõikide kulude abikõlblikkus, tuvastada kõik projekti raames tekkinud võimalikud administratiivsed puudujäägid ja töötada välja meetmed, et neid edaspidi paremini vältida,» teatas Karo.

«Kinnitame, et süsteemset ja teadlikku pettust või korruptsiooni – erinevalt mõnest väitest – ei ole toimunud. 2018. aastal tehti kahe Nurkse instituudis hiljuti lõppenud Euroopa Liidu rahastatud teadusprojekti välisaudit ning kummagi projekti puhul mingeid puudusi ei leitud,» ütles Karo.