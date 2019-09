Politseinikud kontrollivad kõikjal Eestis jalakäijate liikluskäitumist

Politseinikud kontrollivad jalakäijate liikluskäitumist nii asulates kui ka asulavälistel teedel ning peamise tähelepanu all on liiklusreeglid sõidutee ületamisel.

«Sõidutee ületamisel peab jalakäija alati veenduma, et see on ohutu ning autojuht on teda märganud. Näeme liiga tihti, kuidas inimene astub näiteks nutiseadet jälgides teele üldse enda ümber vaatamata. Samuti püütakse sekundeid võita keelatud fooritulega või vales kohas teed ületades, pannes nii ohtu oma tervise või elu,» ütles Loigo.