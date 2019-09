Hiina saatkond Postimehe lugudest: ajakirjaniku ülesanne on toetada riikide häid suhteid

«Hiina saatkond seisab vankumalt rahvusliku suveräänsuse ja territoriaalse puutumatuse eest. Me hindame Eesti valitsuse selget seisukohta «ühe Hiina» poliitika toetamisel. Hiina valitsus on tugevalt vastu kõigile, kes toetavad ja soodustavad ükskõik milliseid sõnu või tegusid, mis kahjustavad meie suveräänsust ja sõltumatust,» seisab avalduses.

«Ajakirjanikud on pühendunud ametialase eetika järgimisele ja nad peavad kinni pidama täpsuse, erapooletuse ja tõe põhimõtetest. Neilt eeldatakse, et nad [aitavad kaasa] Hiina-Eesti suhete edendamisele, selle asemel et avaldada valet ja eksitavat infot, mis väänab tõde. Me peaksime kalliks pidama Hiina ja Eesti sõbralikke suhteid ja helgeid väljavaateid,» teatab saatkond.