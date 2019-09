Andres Kase: “LEAN-AGILE tootmisjuhtimise koolitus paneb asjad juhtuma”

Osaleja Raul(Viljandi Aken ja Uks) esitlemas projekti kokkuvõtteid ja koolituse jooksul saavutatud parendusi. Alumisel pildil tootmistarkvarafirma MRPEasy müügijuht Siim, kes räägib koolituselt kaasavõetud mõtetest. FOTO: Opstar Profit

Üha selgem on, et tootmine ei ole ainult protsess, milles osalejad täidavad vaid kindlaid ülesandeid. Mõnikord peab isegi väravavaht jooksma rünnakule, kuigi lepingus tal seda kirjas pole. Tegevused lähtuvad mängu seisust ja situatsioonist. Hea juht on selle eelnevalt töötajaga kokku leppinud. Oskuslikult agiilne ehk kohanev ei pea olema mitte ainult ettevõtte juht, vaid kogu kollektiiv. Tulemus on parem, kui võimalikult paljud erinevate tasandite töötajad mõtlevad kaasa ja panustavad. Neil võib olla ettevõtte jaoks tõeliselt väärtuslikke, rakendust väärivaid ideid ja ettepanekuid ning inimene, kes tunneb, et tema initsiatiivi hinnatakse, on hoopis enam motiveeritud. Töötajate oskuslik kaasamine võib tõsta märkimisväärselt ettevõtte tulusust.

Mida paremini suudab uute väljakutsetega kohaneda ja olla initsiatiivikas iga töötaja, seda edukam on ettevõte. Kui töötaja näeb, et midagi saab teha ressurssi või aega säästvamalt, teeb ta vastava ettepaneku juhile, mitte ei oota, et keegi tema eest mõtleks. „Avatud ja initsiatiivikat suhtlemist tuleb toetada. Koolitustel mängime konkreetsed mudelid põhjalikult läbi ja tagasiside ütleb, et meilt saadud kogemustest on ettevõtete igapäevatöös palju kasu olnud. Näiteks kevadel kasvatasime ühe praktilise juhtimisteenuse projekti käigus ägeda meeskonnaga ettevõtte kuukäibe kahe ja poolesajalt tuhandelt viiesajale tuhandele eurole. Ja seda mõne kuuga. Osalejad tunnistavad, et on hakanud uutmoodi mõtlema.“ Ettevõtte juhid peavad arvestama, et nende väike viga võimendub järgmistel tasanditel märgatavalt. Sama käib õigel ajal tegemata jäänud otsuste kohta. Risk kahaneb, kui jagada vastutust madalamate tasanditega.

Opstar Profit OÜ tootmisjuhtimise koolituse “Paneme asjad juhtuma” suhtumisega juhid külastamas VMT Tehaseid, kes on vaieldamatult hea näide süsteemsest ja sisulisest juhtimisest oma tööstussektoris. FOTO: Opstar Profit

Kestvad lahendused

Tõhususe ja tööjõuteemad ei ole majanduses leevenenud. Kes täna ei tunne end kindlalt, peab Kase hinnangul hakkama mõtlema, kuidas kasutada ressursse tõhusamalt ja veelgi kombineeritumalt: „Kas sa suudad tekitada lisanõudlust, olla klientidele senisest veelgi usaldusväärsem partner, sellele tuleb pidevalt mõelda. Vastused ei sisalda lisaressursse, vaid uusi lahendusi – need on olemas! Ja otsuste tegemisel peab lähtuma nõudlusest. Teisalt, kui täna panustad liigselt värbamisse, võib see ülehomme olla lisakulu.“