Valitsus loobus Simsoni Brüsselisse vahevolinikuks saatmisest

Kuna kandidaadi ametisse nimetamine komisjoni praegusesse koosseisu on viibinud ja ametis oleva komisjoni koosseisu volituste lõpuni on jäänud väga vähe aega, siis tegi peaminister Jüri Ratas ettepaneku mitte pidada vajalikuks Euroopa Komisjoni praeguses koosseisus Eestist nimetatava liikme ametikoha täitmist.

Kadri Simson teatas, et Jean-Claude Junckeri ametiaja lõpuni on jäänud natukene üle kuu ning olukord on võrreldes juuniga muutunud, kui valitsus esitas ta vahevoliniku kandidaadiks. «Nüüd käib aga töö juba järgmise viie aasta nimel – Eesti on tulevases komisjonis Ursula von der Leyeni juhtimise all saamas tugeva portfelli ja on aeg keskenduda sellele,» lausus Simson.