Aktivistid lõid tööriista poliitlubaduste kontrolliks

Möödunud nädalavahetusel toimus keset Lääne-Virumaa metsi Koolimäe Loomemajas mitte ainult Eesti, vaid terve maailma mastaabis üsna erakordne prototüüpide ehitamise töötuba Democracyhack. Säravate mõtetega ettevõtjad, programmeerijad ja aktivistid, sealhulgas Skype’i üks loojatest Ahti Heinla, suurettevõtja Indrek Kasela ja Veriffi arendusjuht Tiit Paananen, koos veel ligi paarikümne kaaslasega tulid kokku, et leida praktilisi lahendusi demokraatias valitsevatele probleemidele. Korraldajad on veendunud, et arendusnädalavahetuse viljad jõuavad peagi ka laiema avalikkuse ette.