Täna ja homme räsib Eestit äike ja rahe

Riigi ilmateenistuse andmetel liiguvad täna päeval hoovihma pilved ühes äikesega üle Mandri-Eesti loode-kagu suunas. Äikesega kaasneb tugevaid tuuleiile kui ka sajuhooge ja rahet.

Tänase rahesaju püüdis videolindile Postimehe lugeja Tõrvas.

Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Hommikuks tõmbub Lääne-Eestis pilve ja vihmasadu levib saartelt mandrile, kohati võib olla äikest. Puhub läänekaare tuul 4-10, enne keskööd põhjarannikul puhanguti 14 m/s, hommikuks tugevneb Lääne-Eestis edelatuul 8-13, puhanguti 15-20 m/s. Sooja on 3-8 kraadi, Ida-Eestis võib maapinna lähedal langeda paiguti 0 kraadini, saartel ja läänerannikul on sooja 7-12 kraadi.

Peipsi järvel puhub loode- ja läänetuul, vastu hommikut pöördub edelasse ja puhub 6-11 m/s. Laine kõrgus on 0,5-1 meetrit. Sajab hoovihma ja nähtavus on mõõdukas. Sooja on 8-10 kraadi.

Homme päeval on pilves ja vihmane ilm. Kohati võib olla äikest ja sadu on tugev. Õhtul sajupilved hõrenevad. Puhub edela- ja lõuna-, õhtul edela- ja läänetuul 8-13, puhanguti 18 m/s, saartel ja rannikul 12-18, puhanguti 25 m/s. Sooja on 11-16 kraadi.