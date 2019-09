Kaljulaid: Eesti peaks püsima nende riikide hulgas, kes ise Venemaaga räägivad

Presidendilt küsiti ETV saates «Välisilm», kuidas ta suhtub Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ideesse hakata Venemaaga ära leppima olukorras, kus Krimm on endiselt annekteeritud ja sõda Ida-Ukrainas käib. «Ma jätkan seda liini, et rääkida kõikidele partneritele ja liitlastele, et me ei saa kaasa minna selle mänguga - isegi kui me ise tahame n-ö edu näidata, tulemust näidata -, et venelased teevad kaks protsenti ja siis meie teeme 20, sest meile nii meeldib teha nägu, et näete, on ju progressi ja et on põhjust minna tagasi tavapäraste suhete juurde,» sõnas Kaljulaid.

«Me peame siin silmas pidama kogu seda ahelat - Gruusia, Ukraina - ja kui me nüüd anname venelastele põhjuse kalkuleerida, et kui Gruusia järel oli kolm kuud, enne Ukraina sõda juba mitu aastat räägiti uuesti venelastega ka viisavabaduse kavandamisest, siis ei saa olla nii, et Ukraina järel oli nüüd viis aastat ja siis vaatame, mis järgmine kord on, sellega me anname venelastele väga selge signaali,» ütles president, kinnitades, et sellest tuleb jätkuvalt rääkida.