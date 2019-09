Postimehe artikkel Tartu Ülikoolist viis järjekordse kriminaalmenetluseni

«Menetlus alustati, et kontrollida avalikkuses üles kerkinud kahtlusi, et TÜ töötajad võivad olla rikkunud toimingupiirangu reegleid,» selgitas Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Allar Nisu.

«Ehkki viidatud juhtumist on mõnda aega möödas, nõuavad nii seadus kui avalik õiglustunne, et tekkinud kahtlused saaksid ühese vastuse: kas reegleid on rikutud või ei. Ainus võimalus sellele küsimusele ammendavalt vastata on kasutada kriminaalmenetluse vahendeid. Et vältida uurimise mõjutamist, ei pea me praegu võimalikuks kriminaalasjast lähemalt rääkida.»