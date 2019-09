Kaljulaid Ukraina väljaandele: peame EKRE-le nende ebakompetentsuse andeks andma

«Eesti siseminister ja ühe koalitsioonierakonna juht tegi ettepaneku peatada viisavabadus Ukraina kodanikele. Mis toimub? Kas me võime kindlad olla, et see idee ei realiseeru?» alustas Ukraina väljaande Yevropeiska Pravda ajakirjanik Sergei Sidorenko intervjuud, viidates uudisele eelmisest nädalast.



«Esiteks, tegu on uue parteiga, kes on valitsuses esimest korda ja me peame neile nende ebakompetentsuse andeks andma,» ütles Kaljulaid. «Lõppude lõpuks on viisavaba reisimise režiim Euroopa Liidu ja Ukraina vahel, mitte Ukraina ja Eesti vahel ja minu meelest on see vastus ammendav.»