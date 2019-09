Reinsalu: välisministeerium plaanib Vene suursaadiku välja kutsuda

Põhjuseks on Eestis resideeruva Vene suursaadiku Aleksandr Petrovi Venemaa uudisteagentuurile TASS tehtud avaldused. «Kus ta on rõhutanud üle mõttekäiku, et Eesti elanikud peavad «kalliks» Eesti vabastanud Nõukogude sõdurite «kangelastegusid» ja osundanud siin nendele asjaoludele, mis Eesti Vabariigi riigiõiguslikus vaates kindlasti ei ole tõesed,» selgitas Reinsalu.