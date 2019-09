Fotod: politsei otsib kadunuks jäänud Aivar Rehet, kelle elu võib olla ohus

Politsei teatas, et Aivar Rehe lahkus täna hommikul kella kümne ajal Pirital Kloostrimetsas asuvast kodust. Kui mees polnud lõunaks tagasi tulnud, hakkasid lähedased muretsema ning teavitasid sellest politseid. Teadaolevalt pole Rehel kaasas mobiiltelefoni ning seetõttu ei saa teda positsioneerimise kaudu otsida.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Valdo Põder ütles Postimehele, et politseil on alust arvata, et Aivar Rehe elule ja tervisele on reaalne oht. Põderi sõnul seisneb see mehe enese käitumises. «Otsime teda kohtadest, kus tal oli tavaks koeraga jalutamas käia. Täna läks ta ilma koerata ja telefoni jättis koju,» ütles Põder.

Otsingutega tegeleb umbes 40 inimest, neist 17 vabatahtlikku. «See ei vasta tõele, et politsei alustab inimeste otsimist alles 24 tunni möödudes, kui on alust arvata et on oht elule ja tervisele, alustame varem,» selgitas operatiivjuht. Põderi sõnul ei ole praegu veel otsustatud, kui kaua pärast pimeduse saabumist otsingutega jätkatakse, kuid kui meest täna ei leita, siis jätkatakse otsingutega kindlasti homme. Operatiivjuhi sõnul on hea et vihma ei saja, sest kuivaga on suurem võimalus teda leida ja ka inimene ise peab metsas kuivaga paremini vastu.

Politsei viib Rehe elukoha ümber läbi maastikuotsinguid 360 kraadi raadiuses endise pangajuhi majast. Otsingutesse on kaasatud koerad, droon ja vabatahtlikud. Ehkki politsei koguneb Rehe maja juures, on otsinguala kohapeal viibinud Postimehe reporteri sõnul majast siiski päris kaugel.

Veidi enna kella üheksat õhtul otsingud käisid. Politsei pressiesindaja ei osanud öelda, kui kaua täna veel jätkatakse.

Politsei sõnul on neil hetkel mõned juhtlõngad, mida praegu veel täpsustada ei soovitud. Inimestelt pole teadaolevalt seni Rehe asukoha kohta infot laekunud. Praegustel andmetel läks Rehe hommikul jalutama ja jäi kadunuks.

Aivar Rehe FOTO: Tairo Lutter

Aivar Rehe on 180 cm pikk, tal on hallisegused lühikesed juuksed. Mehel võib seljas olla must dressipluus, jalas mustad dressipüksid kirjaga Collistar ja mustad valge tallaga tossud. Politsei palub kõigil, kes on Aivar Rehet näinud või kellel on infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada telefonil 112.

Aivar Rehe juhtis Danske panka aastatel 2008–2015. Aastatel 2007–2015 jooksis Danske Eesti filiaalist läbi 200 miljardit eurot mitteresidentide kahtlase päritoluga raha. Selle aasta märtsis ütles Rehe Postimehele, et tunneb endal küll vastutust, kuid arvab, et Danske rahapesu tõkestamise meetmed olid tollel ajal piisavad.