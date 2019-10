Põhja-Tallinna lisandub järjest autosid, linn sealset tänavavõrku arendada ei kavatse

Hinnanguliselt on Põhja-Tallinnas täna umbes 15 000 mootorsõidukit ning Tallinna liiklusmudeli kohaselt suundub tipptunnis Põhja-Tallinna suunas keskmiselt 4064 sõidukit suuremate tänavate kaudu. Põhja-Tallinna suunas saab sõita erinevatel tänavatel kokku kuuel sõidurajal ning ühe sõiduraja läbilaskvus rahuldaval tasemel on 900 sõidukit tunnis, kokku 5400 sõidukit tunnis, selgub arupärimise vastusest

Kui kõik käimasolevad arendused ellu viiakse, siis lisandub Novikovi hinnangul Põhja-Tallinna 3000 sõidukit. «Olemasolev tänavate võrgustik võimaldab optimaalset liiklust ja aeglustab tipptundidel mõõdukalt liiklusvooge, et mitte soodustada autostumist,» ütleb Novikov arupärimise vastuses.

Sealt selgub ka, et linn ei kavatse rajada ühtegi uut ühendusteed Põhja-Tallinna ja teiste linnaosade vahel. «Tavaliiklusele hetkel kavas täiendavaid sõiduteid rajada ei ole ja täna puudub ka selleks vajadus. Samas planeerime oluliselt laiendada ühistranspordi ja kergliikluse kasutamise võimalusi tagamaks enam mugavaid Kesklinna suuna ühendusvõimalusi. Planeerime avada uued bussiliinid, samuti on kavandamisel Stroomi randa ja Telliskivi ühendav rattakoridor, mitmeid uusi trammiliine, kirjutab Novikov arupärimise vastuses.

Uut trammiliini Põhja-Tallinna elanikel niipea siiski loota pole. Linnavalitsus on ametlikult välja öelnud, et esimeses järjekorras rajatakse sadama ja lennujaama vaheline trammiühendus ning see pole veel projekteerimise faasigi jõudnud.