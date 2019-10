Tartu Ülikool: sotsiaalminister Kiik takistab geenivaramu tööd

Tartu Ülikooli senat pöördus reedel sotsiaalministri ja peaministri poole ning palub tungivalt, et sotsiaalminister täidaks kõige kiiremas korras talle seadusega pandud kohustuse moodustada Eesti geenivaramu töötlemisele hinnangut andev uuringueetika komitee.

Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser kirjutas sotsiaalministrile ja peaminister Jüri Ratasele saadetud kirjas, et Eesti geenivaramu andmete kasutamine teadustöös on aegkriitiline ja teadusprojektides osalemise takistused võivad oluliselt kahjustada geenivaramu rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Komitee puudumine takistab otseselt Eesti geenivaramu ja ka teiste inimgeeniuuringutega tegelevate asutuste teadustööd ning rahvusvaheliste koostööprojektide täitmist. See võib kahjustada Eesti riigi mainet ennustamatul määral, märkis Asser.

Eesti riik on varasemalt Eesti geenivaramu arendamise prioriteediks seadnud, investeerinud märkimisväärse rahasumma geeniandmete kogumiseks ning peaks olema otseselt huvitatud kogutud andmete väärindamisest ning geenivaramu rahvusvahelise teadusvõimekuse tõstmisest, kirjutas rektor.

Sotsiaalminister ei ole uuringueetika komiteed moodustanud vaatamata sellele, et Tartu Ülikool on seda kohustust ministeeriumile korduvalt meelde tuletanud ja selgitanud, et eetikakomitee puudumine halvab Eesti geenivaramu tegevuse.