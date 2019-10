Süütu mehe jutt: «Ärme kutsu seda pettuseks, muidu süsteem kukub kokku!»

Vestlus salvestisel

Vilepuhuja Keegan McBride: Mis me teeme, on põhimõtteliselt pettus. Sa vormistad kulu inimeste kohta, kes ei tööta projektis, kes ei viibi vahel isegi samas riigis. Me saime umbes 300 000 eurot OGIst, kuid seal oli ainult mina, Maarja, Robert ja Tarmo, kes tegid väljundid ja mina ehitasin piloodi. Kuid ometi makstakse projektist seitsmele-kaheksale-üheksale inimesele. Nii, et me loome võltsid ajatabelid… Nagu… mõnikord ei ole need ajatabelid isegi täpsed. Tabel ütleb, et töötasin 20 tundi nädalas, kui olin üldse Kreekas koosolekul... See on pettus! On!

Instituudi juht Erkki Karo: Mõnes mõttes on tõesti, kuid nii need asjad käivad. Enamik projekte kirjutatakse üldse enne valmis, sest rahastussüsteemid on keerulised. Mis me teeme põhimõtteliselt... Mis me teeme... me ehitame reserve. Inimesed, kes OGIs on olnud… Ütleme… Carlota, eks... Väga väikese tasuga... See lubab meil säilitada vahendeid…

McBride: Ma mõistan, miks me seda teeme, kuid see ei tee seda õigeks!

Karo: Ma tean, et see ei tee seda õigeks. Reaalsus on, et kui me nii ei teeks, siis sul poleks enam tööd, eks? OGI eesmärk on, et meil oleks jätkuv rahastus ka pärast projekti. Meil oli jutuajamine Robiga (Robert Krimmer), et võtame OGI sisse, kuid rahastus pole veel seal. Me saame nüüd…me ehitasime reserve. Sa kutsud seda pettuseks, kuid ärme kutsu seda avalikult pettuseks, muidu süsteem kukub kokku.

McBride: Jah, aga see ju on? Mingis mõttes on tegu põhimõtteliselt pettuse, korruptsiooniga… kuidas iganes te seda kutsuda tahate. Ma tean, et me ei saa neid sõnu avalikkuses kasutada, kuid me ju oleme avaliku halduse instituut. Me õpetame inimestele, kuidas olla paremad avaliku sektori teenistujad ja me ise rikume kõike, mida õpetame. See on ju naeruväärne!

Karo: See on naeruväärne, ma tean, see sakib. Kui kasutada poliitkorrektseid väljendeid... See on olnud meie toimetulekumehhanism, et olla osakonnana projektidest vähem sõltuv. Meie mure on, et meil on liiga palju projekte, me oleme liiga suur stabiilse rahastuse jaoks.

Meie rahastus tähendaks, et meil peaks olema neli professorit, kõik muu peab tulema projektidest. Kuid meil on seitse-kaheksa professorit. Me oleme liiga suur, võrreldes sellega, mis ülikool on nõus meile andma või mis on valitsuse rahastus. See on see keskkond, kus tegutseme. Miks me nii Euroopa Liidu projektidega teeme, ajatabelitega ja nii... on ehitada reserve.