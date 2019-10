Air Balticu juht: otseliinide arv Tallinnast kahanema ei hakka

Gauss rääkis saates, et Air Balticul on Tallinnast 14 otselendu koos suvel avatava Nice'i ja talvel avatava Salzburgi liiniga. «Oleme Tallinnas olnud päris edukad,» ütles Gauss ja selgitas, et lennufirma tagab olulised ühendused, pakkudes nii otselende kui jätkulende 80 sihtkohta läbi Riia ja sealt omakorda üle 300 sihtkohta maailmas.

Lennufirmal on Gaussi sõnul varuks ka pikamaalendude plaan, kuid see on investeering, mida praegu teha ei saa. «Ma usun, et Balti riikidest saaks avada ka pikamaalende, eriti Põhja-Ameerikasse, Kanadasse, aga veel seda ei juhtu ja tõenäoliselt mitte ka järgmisel kahel aastal,» sõnas ta.