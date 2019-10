Stroomi rannaalal toimub suur sügislaat

Erasektoriga koostöös korraldatud sügislaat saab olema hiiglaslik, kohal on üle 70 müüja. Laadalt leiab ka kõige nõudlikum inimene endale midagi huvitavat toidulauale või kingituseks. Lisaks Eesti suurepärastele toodetele on esindatud ka Leedu ja Läti parimad tooted.

Laadalt on võimalik osta talvised kartuli, mee, sibula, seene, jõhvika ja küüslaugu varud, esindatud on ka suur valik talu- ja kalatooteid. Ei puudu ka erinevad riided, mütsid ja jalanõud - kõik ikka selleks, et sügis tuleks soojana. Laadalt leiab ka paremiku põnevatest kingiideedest, mida varakult juba ära osta. Toitlustus ja erinevad atraktsioonid lastele kindlustavad selle, et lastega pered saaksid veeta ühe toreda päeva.