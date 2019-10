Meediaettevõtted: Express Post ja Eesti Post võiksid luua ühisfirma

«Ühekordne optimeerimise investeering on odavam kui iga-aastase dotatsiooni võimalik tõstmine, samuti võimaldaks tööprotsessi parandamine parandada kande kvaliteeti ja loobuda iga-aastasest vajadusest tõsta kojukande hindu, millel on perioodika levikule kahjulik mõju,» teatas meediaettevõtete liit.

Eesti Meediaettevõtete Liit on seisukohal, et maakojukande sälitamiseks tulevikus on võimalused olemas, kuid siin on möödapääsmatu riigipoolne eestvedamine ning pikaajaline strateegiline vaade. Sellega seonduvalt palub liit ka 11,1-protsendise maakojukande hinnatõusu edasilükkamist.