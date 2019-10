Õnnetuse põhjustanud autojuht tabati, kuid kes katab kulud?

Eile otsisid peavarjuta jäänud perekonnad ühismeedia abil endile elukohta. Postitustest kumas läbi mure, et kui autojuhti leida ei õnnestu, pole ka kedagi, kes asenduselamispinna eest tasuks. Kindlustusfirmad nendivad, et peredele asenduselamispinda ei peakski autojuht niikuinii tagama. Peresid aitaks vaid see, kui neil oleks kodukindlustus.

«Kodukindlustuse olemasolul saab pere pöörduda ajutise elamispinna leidmiseks oma kindlustusandja poole,» sõnas Ergo kommunikatsioonispetsialist Kertu-Kätlin Käis.

Ka If kindlustuse sõidukikahjude grupijuht Martin Kukk kinnitas, et juhul kui pere vabatahtlik kindlusleping hõlmab ka asenduselamispinna kulutuste hüvitamist, siis korvab kindlustus need kulud.

Hoone kahjud korvatakse

Kuna tegemist oli liiklusõnnetusega, siis hoonele tekitatud kahjud peab nii Ergo, If kui ka Salva kindlustuse esindajate kinnitusel maksma õnnetuse põhjustanud sõiduki kindlustus niikuinii, isegi kui juht oleks jäänud tabamata.

Salva Kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhataja Kaupo Kaareste sõnul on tegemist ühemõtteliselt liiklusõnnetusega, mis tähendab, et kahjude hüvitajaks on kindlustusandja, kus on sõlmitud sõiduki liikluskindlustus.

«See, kas sõiduki juht menetluse käigus selgub või ta jääb tabamata ei mängi antud juhul kahjude hüvitamise suhtes olulist rolli, kuna sõiduk, mis kahju tekitas on teada ja liikluskindlustus on seotud sõidukiga, mitte juhiga. Juhul, kui sõiduk on kindlustamata, hüvitab vastavalt Liikluskindlustuse Seadusele kahju Garantiifond (Eesti Liikluskindlustuse Fond),» lisas Kaareste.

Kukk selgitas, et hoone omanik peab tegema avalduse kahju tekitanud sõiduki kindlustusandjale, kes hüvitab hoone taastamise mõistlikud kulud.