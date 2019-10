Tapal teenivad Briti sõdurid saavad ähvardavaid sõnumeid

Mitu Briti sõdurit on andnud oma ülemustele teada, et nende mobiiltelefonile ja sotsiaalmeediasse saabunud ähvardavaid sõnumeid stiilis: «Me hoiame sul silma peal».

Briti sõdurid on saanud Facebooki ja Twitterisse imelikke sõnumeid alates 2017. Aastast, kirjutab Telegraph.

Ametnikud leiavad, et tegemist on Moskva taktikaga, et tekitada Eestis paiknevates NATO liitlasjõudude sõdurites hirmu ja segadust.