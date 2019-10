Helme: Eesti LGBT Ühingu toetuse küsimus ei aja koalitsiooni lõhki

EKRE esimees, siseminister Mart Helme ütles valitsuse pressikonverentsil, et tegemist on teemaga, mis on EKRE jaoks olnud oluline algusest peale. «Meie oleme selle teema tõstatanud,» sõnas Helme.

«On asjatu oodata, et me (EKRE) ei ole võimelised sotsiaalministeeriumi ja koalitsioonipartneritega sel teemal konstruktiivselt arutama,» ütles Helme. «Ärge oodakegi, et see ajab koalitsiooni lõhki.»

Sotsiaalminister Tanel Kiik sõnas, et sotsiaalministeerium on varem oma vastutusala valdkondade toetamiseks kasutanud hasartmängumaksu toetusi ning kasutab samamoodi ka sel aastal. Aastatel 2011–2019 on Eesti LGBT Ühing saanud oma põhirahastuse Hasartmängumaksu Nõukogust.

«Kõik ühingud saavad jätkuvalt oma taotlusi esitada,» ütles Kiik. «Hindamised tuleb teha korrektselt, ilma poliitilise sekkumiseta.» Kiik lisas, et taotluste hindamised alles käivad.

EKRE seisukohti kajastav portaal on Tanel Kiike ja sotsiaalministeeriumi ametnikke korduvalt kritiseerinud LGBT ühingule raha eraldamise pärast.

Peaminister Jüri Ratase sõnul lõhuvad Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) rünnakud keskerakondlasest sotsiaalministri Tanel Kiige vastu praeguse Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsiooni ühtsust ja koostööd.

«Erakondade ja nende liikmete kohati erinevad vaated on seejuures mõistetavad, kuid nende alusel oma partnerite isiklik ründamine ei aita kuidagi ühistele ja kokku lepitud eesmärkidele kaasa. Vastupidi, sellised rünnakud lõhuvad ühtsust ja koostööd,» kirjutas Ratas teisipäeva õhtul sotsiaalvõrgustikus Facebook.

«Pean täiesti vastuvõetamatuks Taneli vastu suunatud rünnakuid, mis puudutavad tema tegevust sotsiaalministeeriumi vastutusala eest seismisel. Seda enam, et Eesti Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Isamaa Erakond leppisid koalitsiooni moodustades kokku, et tahame esindada kõiki Eestimaa inimesi. Samuti soovime seista sidusa ühiskonna eest, mille liikmed tunnevad end kaasatuna ja lõhed erinevate ühiskonna gruppide vahel vähenevad,» kirjutas Ratas.