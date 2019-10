Leppeta Brexiti korral peavad vahetusõpilased taotlema viisat või elamisluba

Ministeeriumile teadaolevalt on praegu Ühendkuningriigis õppimas umbes 10 vahetusõpilast ja nende vahetust Brexit ei mõjuta ning see kestab planeeritud aja lõpuni. Lahtein selgitas, et riikide-vaheliselt ei ole näha ette tulevastele õpilastele takistusi, kui ainult, et nad peavad taotlema viisat või elamisluba.

Yfu Eesti väljaminevate õpilaste programmispetsialisti Mari Tanissaare sõnul on neile andnud sealne partner teada, et ka kokkuleppeta Brexiti puhul saavad õpilased jääda Suurbritanniasse õppima ilma suurte probleemideta. «Võib tekkida vaid vajadus taotleda ajutist luba riigist lahkumiseks,» selgitas Tanissaar ja lisas, et see tekib ainult siis, kui õpilased soovivad programmi jooksul Suurbritanniast sisse-välja reisida. Antud loa taotlemine peaks Yfu Eesti partneri sõnul olema lihtne ja see väljastatakse 36 kuuks. «Samuti on partner kinnitanud, et nii leppega kui leppeta Brexiti puhul on meil ka tulevikus võimalik õpilasi Suurbritanniasse õppima saata, erinevused võivad olla vaid juba eespool mainitud loa taotlemisel,» selgitas Mari Tanissaar.