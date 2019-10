Kruuse nõuab välja Järviku ja VTA listeeriaskandaali kirjavahetuse

Kruuse eesmärk on selgitada välja, kas minister on avalikkusele valetanud.

«Praegu on üleval tugev kahtlus, et minister on avalikkust eksitanud, seda nii meedias kui ka Riigikogu kõnepuldist. Samuti on minister ja tema erakonnakaaslased püüdnud sõltumatut ametit poliitiliselt mõjutada,» ütles Kruuse. «Vähim, mida minister saaks tänases olukorras teha, on oma käitumise kohta õigeaegseid ja ammendavaid selgitusi anda. Kahjuks ta sellest võimalusest üleeilses «Pealtnägija» saates loobus,» märkis Kruuse.