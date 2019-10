«Olukorrast riigis»: tuleb hakata lahendama uut tüli, Kingo on juba eilne päev

«Tuleb hakata lahendama uut tüli, Kingo on juba eilne päev,» rääkis Karnau, juhtides tähelepanu EKRE volikogu eilsele avaldusele, mis sedastas, et riik peab lõpetama raha eraldamise seksuaalvähemuste huve kaitsvatele ühendustele, ja rahvuskonservatiivide esimehe Mart Helme teatele, et nemad ei käi välja uut nime väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri ametikohale seni, kuni Isamaa erakonda kuuluv justiitsminister Raivo Aeg ei ole nimetanud neile sobivat peaprokuröri kandidaati, vahendab rahvusringhäälingu uudisteportaal. Seisukohad, mis on koalitsioonipartneritel Keskerakonnast ja Isamaast kulmud kortsu tõmmanud.