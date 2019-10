Võru elanik eilsest tormist: kui vanasti elekter kadus, tehti lapsi ja iive kasvas

Nii mõnelegi võrokesele tegi tuska see, et ametkonnad inimesi eesolevast ohust piisavalt ei teavitanud.

«Väga pabinasse kukkusin, et kus need elektrimehed nii kaua aega remontisid?» kirjeldas Undina ja lisas, et helistas eile oma maal elavale tütrele ja küsis, et kas see ongi nüüd maailma lõpp.

«Nii pimedaks, nii mustaks ajas terve linna. No see oli jube-jube. Hea, et küünlad olid, küünlavalguses käisin [ringi] ja rahustasin ennast, sest elan üksinda,» sõnas ta.

Undina sõnul hakkas elektriteenuse pakkuja talle alles pärast kella 12 helistama, et hoones on nüüd elekter tagasi.

«Aga enne küll ei helistatud, et vaadake, Tamula pealt tuleb tohutu torm ja hoidke ennast,» pahandas Undina.

Ka Võru linnapiirist väljas elav Paul arvas, et inimesi oleks pidanud paremini eesootavast olukorrast teavitama.

«Raadios tormihoiatus öeldi. Aga vot seda, et keegi spetsialist ütleks, et mehed, naised, lapsed, võtke vett tagavaraks natukene. Et tormiga võib midagi juhtuda..» kritiseeris Paul.

Tema sõnul peab inimestele paraku kõike õpetama, mitte eeldama, et ise oma peaga ohuolukorraks osatakse valmistuda.

«Ei meie pea ei tööta enam selle peale,» lisas Paul naljatledes.

Vanasti elatigi nii

Hoolimata mõningasest ehmatusest, tekitas suur torm linlaste seas ka omajagu põnevust. Eilses kottpimedas linnas tulid inimesed tänavatele tormi vaatama ja ka täna uudistavad linnaelanikud tormis murdunud puid.

Lasteaiakasvataja Eveli oli terve rühmaga õue tulnud tormijärgseid kahjustusi vaatama. Lapsed olid Eveli sõnul hommikul lasteaeda tulles väga elevil olnud.

«Väga põnev oli, väga ekstreemne,» meenutas ta eilset tormi ja lisas, et sellegipoolest hirmu see temas ei tekitanud.

Andres võrdles elektri kadumist aastatetaguse ajaga ning oskas sellest välja tuua vaid positiivset.

«Vanasti elati kõik aeg nii. Las nüüd Eesti rahvas tunneb, kui nutid ära kaovad, mis tähendab vanasti elu,» sõnas ta.