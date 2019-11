Reinsalu soovitab presidendil jätta 9. mail Moskvasse sõitmata

Küll tunnistas minister, et Vene saatkond on uurinud, kas Venemaa presidendi Vladimir Putini erilennuk saaks Tartus maanduda, kui Putin otsustab osaleda soome-ugri maailmakongressil.

Reinsalu tervitaks Venemaa otsust kehtestada tasuta elektrooniline viisa Pihkva oblasti külastamiseks, sest see lihtsustaks Petserimaa külastamist. Välisminister ütles ERR-ile, et ta polnud justiitsministrina töötades teadlik, et valmistatakse ette Kaljulaidi visiiti Moskvasse.