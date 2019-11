Fotod: apteegireformi töörühm koguneb kolmandat korda

Töörühma liikme Tõnis Mölderi (Keskerakond) sõnul kaalutakse peamiselt kolme suunda, kuhu viimasel hetkel aruteludeks avatud apteegireform võib välja jõuda, kirjutas tänane Postimees. Esimene on see, et midagi ei muudetagi ja reformiga minnakse lõpuni. Teise suunana arutletakse selle üle, et äkki võiks kõik piirangud kaotada ja kogu apteegituru täiesti vabaks lasta. See tähendaks, et käsimüügiravimeid saaks müüa ka näiteks toidupoes ja bensiinijaamas. Kolmas võimalus on apteegireform siiski ellu viia, aga muudetud kujul. Selle variandi puhul on tähtsa küsimusena õhus apteegi omandipiirang.