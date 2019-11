Reformierakond nõuab maaeluministri tagasiastumist

ETV saate «Pealtnägija» käsutuses olevad dokumendid näitavad, et maaeluministeeriumi ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ehk PRIA-ga küpseb terav vastasseis. Sisuliselt kaebab PRIA, et ministri nõunik Urmas Arumäe takistab neil menetleda firmasid, keda ta varem advokaadina esindas.

«Seekord on lugu tõsine, sest ministri nõustajal on selge huvide konflikt ja riik peab sekkuma lausa kriminaalmenetlusega. Üks on selge - ei maaeluminister ega tema nõunik ei seisa selles loos riigi huvide eest, vaid tegelevad rahvakeeles öelduna sahkerdamisega,» ütles Kallas.

Kallase sõnul minister Järvik sisuliselt takistab oma nõunikuga õigusemõistmist, kui ta ei anna volitustele allkirju, et PRIA saaks Arumäe kaitsealuste kohtuasju ajada. «Minister Järvik on juba kuid teadlik huvide konfliktist, kuid pole oma nõunikuga töösuhet lõpetanud. Võttes arvesse ka Mart Järviku äärmiselt kahtlast tegutsemist listeeriabakteri skandaalis, siis ei ole kahtlust, et selline minister ei saa ametis jätkata,» rõhutab Reformierakonna esimees.